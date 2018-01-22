Filistinli yazardan 'Geçmişten Günümüze Türkiye' kitabı

Filistinli yazar Haznedar, "Geçmişten Günümüze Türkiye" isimli kitabında Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası ilişkileriyle "bölgede etkin bir güç olmayı başardığına" işaret ediyor.

Fotoğraf: AA/Ali Jadallah

GAZZE - Nour Mahd Ali Abu Aisha,Mahmut Geldi

Filistinli yazar Muhsin el-Haznedar, "Geçmişten Günümüze Türkiye" isimli kitabında Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası ilişkileriyle "bölgede etkin bir güç olmayı başardığına" işaret ediyor.

Gazze Şeridi'nde ikamet eden yazar ve iş adamı Haznedar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bin 300'den fazla kaynaktan yararlanarak kaleme aldığı 738 sayfalık "Geçmişten Günümüze Türkiye" kitabının 3 yıllık bir emeğin sonucu olduğunu söyledi.

İsrail ablukası nedeniyle kaynak eser bulmakta zorluk çektiğini dile getiren 65 yaşındaki Haznedar, kitapları yurt dışından yüksek maliyetlerle sipariş ettiğini belirtti.

Bir yandan ithalat ve ihracatla uğraşan Filistinli Haznedar, işi gereği Türk iş adamlarıyla tanışarak defalarca Türkiye'ye seyahat ettiğini ve Türk kültürünü yakından tanıdığını dile getirdi. Haznedar, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Türkiye'nin ekonomik olarak ciddi mesafe katettiğine vurgu yaptı.

Türk ve Filistin halkı arasında hem dini hem de duygusal bağlar olduğuna dikkati çeken Haznedar, 13 bölümden oluşan kitabıyla ilgili şunları söyledi:

"Kitabın birinci bölümü, Türkiye'nin coğrafya ve tarihine değiniyor. İkinci bölümü de jeopolitik etken olarak Türkiye siyaseti üzerindeki tarihi ve kültürel etkiye ışık tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış siyaseti, İslam dini ile bağlantılı olduğu gibi Selçuklu olsun veya Osmanlı olsun asil tarihiyle de bağlantılıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında ise askeriye tarihi bir rol oynadı."

Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası ilişkileri

Haznedar, Türkiye'nin Avrupa ve ABD ile ilişkilerine değindiği üçüncü ve dördüncü bölümlerde, "Türkiye, Batı ülkeleri ve ABD ile kurduğu uzun vadeli stratejik ortaklık sayesinde ABD'nin Ortadoğu'daki politikaların temel taşı haline geldi." ifadelerini kullanırken, Arap ve Afrika ülkeleri ile ilişkilerini ele aldığı bölümlerde, "Aslında Türkiye ve Arap dünyası, hafife alınmayacak güçlerdir ancak birleşmeleri gerekir. İtidalli İslam anlayışına sahip Türkiye, İslam dünyasındaki yoksulluk ve krizleri aşmanın gerçek kapısıdır." değerlendirmesinde bulunuyor.

Ardından Türkiye'nin İran ve İsrail'le ilişkilerini değerlendiren Filistinli yazar Haznedar, "Yardımlaşma üzerine karakterize edilen Türkiye-İsrail ilişkileri, son yıllarda yaşanan iç, bölgesel ve uluslararası bazı dönüşümler nedeniyle ihtilaflı ve krizli bir sürece girdi." yorumunda bulunuyor.

Türkiye ile Asya ülkeleri arasındaki ilişkilere de değinen Haznedar, küresel jeostratejik ve ekonomik dönüşümlerin Türkiye siyasetine yansımaları üzerinde duruyor.

Haznedar, kitabının son bölümlerinde "Türkiye'nin yeni Ortadoğu projesindeki rolüne" yakından bakıyor. AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından Türkiye'nin izlediği çok boyutlu politikalarla bölgesel anlamda aktif bir rol üstlenmeye başladığının altını çizen Haznedar, "Türkiye, bölgesel ve uluslararası taraflarla ilişki kurarak aynı anda birden çok yöne açılmaya odaklanıyor." ifadelerini kullanıyor.