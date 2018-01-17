FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, "ABD Başkanı Trump yönetimi, Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımak suretiyle körü körüne İsrail hükümetinin uygulamalarından yana taraf olduğu için barış sürecinin ortağı, aracısı ve sponsoru olmaktan çıktı." dedi.

RAMALLAH

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Ramallah'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sergey Vershinin, Avrupa Birliği'nin Orta Doğu Barış Süreci Temsilcisi Fernando Gentilini ve İsveç Barış Süreci Temsilcisi Per Örneus ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Ureykat, "Tel Aviv yönetimi Filistinlilere yönelik gözaltı, sokaklarda öldürme, suikast, etnik temizlik, evleri yıkma, abluka altına alma, işgal etme ve Yahudi yerleşim birimlerinin oluşumunu seçtiğinden dolayı İsrail içinde barış süreci için hiçbir ortağımız yok." ifadesini kullandı.

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, "ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımak suretiyle körü körüne İsrail hükümetinin siyaseti ve uygulamalarından yana taraf olduğu için barış sürecinin ortağı, aracısı ve sponsoru olmaktan çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Ureykat, Orta Doğu Dörtlüsü komitesinin üyeleri Rusya'ya, AB'ye ve Birleşmiş Milletlere (BM), başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında Filistin devletinin bağımsızlığının gerçekleşmesini garanti altına almak için ABD'yi dörtlünün uluslararası hukuka dayalı ilkelerine ve esaslarına uymaya mecbur bırakmaları çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Muhabir: Ali Semerci

