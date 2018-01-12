Gazze şehidini uğurladı

İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki gösterilere müdahalesinde şehit olan 16 yaşındaki Ebu Musaid için El-Megazi Mülteci Kampı'nda cenaze töreni düzenlendi.

GAZZE

İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki gösterilere müdahalesinde şehit olan 16 yaşındaki Filistinli Emir Abdulhamid Ebu Musaid son yolculuğuna uğurlandı.

Ebu Musaid için Gazze'deki El-Megazi Mülteci Kampı'nda düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Ebu Musaid'in naaşı kamptaki "Büyük Cami"de kılınan cenaze namazının ardından kampın kabristanlığına defnedildi.

Ebu Musaid, İsrail askerlerinin El-Beric Mülteci Kampı'nın doğu sınırında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu göğsünden vurularak şehit düşmüştü.

Batı Şeria şehidini uğurladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde ABD’nin Kudüs kararını protesto eden göstericilere yaptığı müdahale sırasında şehit olan 16 yaşındaki Filistinli Ali Amr Kaynu son yolculuğuna uğurlandı.

Özel Nablus Hastanesinden teslim alınan Kaynu'nun naaşı, Irak Burin köyüne getirildi. Yüzlerce kişinin katıldığı ve Filistin bayraklarının taşındığı cenaze töreninde sık sık intikam sloganları atıldı. Kaynu'nun naaşı cenaze namazının ardından köyün mezarlığına defnedildi.

Kaynu, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Irak Burin köyündeki müdahalesinde vurulmuş, kaldırıldığı Özel Nablus Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ilan ettiği 6 Aralık'tan bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria ve Gazze sınırı gösterilere sahne oluyor.



