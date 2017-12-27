Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile Milli Savunma Bakanı Canikli, Tunus Savunma Bakanı ez-Zubeydi ile görüştü.

ANKARA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Tunus Savunma Bakanı Abdulkarim ez-Zubeydi ile görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç ülkeden oluşan Afrika turuna eşlik eden Orgeneral Akar ve Bakan Canikli gezi kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve Milli Savunma Bakanı Canikli, gezinin son durağı olan Tunus'ta Savunma Bakanı Abdulkarim ez-Zubeydi ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki askeri ilişkiler ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularının ele alındığı görüşmede Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir de yer aldı.

Muhabir: Ali Kemal Akan