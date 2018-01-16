Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Katar ile ticaretimizi artırmak amacıyla özellikle Irak ve İran üzerinden transiti kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız." dedi.

Fotoğraf: AA/Özge Elif Kızıl

DOHA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar ile ticareti artırmak amacıyla özellikle Irak ve İran üzerinden transiti kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların hızlandırılacağını belirterek, "İki ülke arasındaki transit geçişleri kolaylaştıracak, Irak üzerinden transit geçişler sağlayacak bir mekanizma oluşturmak istiyoruz." dedi.

Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel'de düzenlenen "Türkiye-Katar İş Forumu"na katıldı.

Bakan Tüfenkci, buradaki konuşmasında, Katar'ın güvenlik, huzur ve istikrarını Türkiye'nin güven ve istikrarından ayrı görmediklerini, özellikle son yıllarda karşılıklı ortak siyasi iradeyle ilişkilerin mükemmel düzeye ulaştığını söyledi.

Katar'a karşı geçen yıl bazı ülkelerin uyguladığı haksız, kanunsuz ambargo ve yalnızlaştırma girişimlerine Türkiye'nin ilk andan itibaren karşı çıktığını anımsatan Tüfenkci, Katar'ın ve halkının yanında durulduğunu, siyasi, ekonomik ve askeri destek gösterildiğini belirtti.

Tüfenkci, iki ülke arasında 2015 yılında 784 milyon dolar düzeyinde bulunan ticaret hacminin, 2016 yılında 678 milyon dolara gerilese de 2017 yılının 11 ayı itibariyle 788 milyon dolara ulaştığına dikkati çekti. Tüfenkci, "İki ülke dış ticaretinin bu seviyenin çok daha üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da en büyük görev siz iş adamlarına düşmektedir. İki ülkenin siyasileri ve ilgili bakanlıkları olarak bizler sizlere bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Türkiye'nin, genç ve nitelikli iş gücü, büyük iç pazarı, disiplinli finans sektörü, gelişmiş altyapısı, rekabetçi özel sektörüyle bölgesinde ve dünyada önemli bir ekonomik aktör haline geldiğine dikkati çeken Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Türkiye 2011-2015 arasında ortalama yüzde 7,1 büyüdü. Üçüncü çeyrekteki büyüme rakamımız yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. Ülkemiz, bu performansıyla tüm dünya ülkelerini geride bırakarak üçüncü çeyrekte en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Tüm yatırımcılar şundan emin olsunlar; Türkiye rekabet kurallarının işlediği bir ülkedir. Kanunlarımız yatırımcılara kolaylık sağlayacak şekilde düzenleyici bir anlayışla uygulanmaktadır. Mal ve hizmetlerin bireyler ve kurumlar arasında herhangi bir engele tabi olmadan el değiştirebildiği serbest piyasa ekonomisine sahibiz."

"Üçüncü ülke pazarlarına birlikte girilebilir"

Ekonomide yapısal reformlara büyük önem verildiğine işaret eden Tüfenkci, büyük ölçekli enerji altyapı yatırımlarını da kapsayan çok önemli kalkınma projelerinin hayata geçirildiğini belirtti.

Bakan Tüfenkci, iki ülke ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğuna dikkati çekerek, birçok alanda ortak yatırımlarla üçüncü ülke pazarlarına birlikte girilebileceğini söyledi.

Türkiye'nin, dünyanın ikinci büyük müteahhitlik sektörüne sahip olduğunu ifade eden Tüfenkci, en büyük 250 müteahhitlik firması arasında 42 Türk şirketinin bulunduğunu bildirdi.

Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişimine de değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hain bir komplodan fazlası olan bu girişim, demokratik yollarla seçilmiş hükümeti, Cumhurbaşkanını ve Türkiye'deki anayasal düzeni devirmeyi hedefleyen bir terör hareketi olmuştur. Darbeyi önleyenler, çeşitli sosyal çevre ve siyasi görüşlere mensup Türk halkı olmuştur, tankların önünde durarak tarihi bir dayanışma sergilemiş ve demokratik haklarını geri almışlardır. Bu amansız komploya karşı birleşen tüm siyasi partiler ve TBMM üyeleri, demokrasiye, meşru demokratik kurumlara ve Anayasa'ya kesin biçimde sahip çıkmıştır. Bu vesileyle hain darbe girişimi esnasında ve sonrasında Katar Hükümeti'nin ve halkının samimi destekleri için milletim ve hükümetim adına sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

Filistin'de katliam ve insanlık dışı uygulamalar varken, Kudüs ve Gazze abluka altındayken, bölgeye barış ve istikrar gelmeyeceğini belirten Tüfenkci, Türkiye'nin doğru bildiği yoldan, inandığı ilkelerden taviz vermeyeceğini vurguladı.

Tüfenkci, Türkiye'nin Katar ile ilişkileri geliştirmek için gereken tüm adımları atmakta kararlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle iş adamlarımıza karşılıklı kolaylıkların sağlanması ve yatırımların teşvik edilmesi hususunda üzerimize düşeni yerine getirme iradesine sahip olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bütün imkanlardan istifadeyle ticaretimizi çeşitlendirmeli, katma değeri yüksek alanlara taşımalı ve artırmalıyız. Katar ile ticaretimizi artırmak amacıyla özellikle Irak ve İran üzerinden transiti kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız. İki ülke arasındaki transit geçişleri kolaylaştıracak, Irak üzerinden transit geçişler sağlayacak bir mekanizma oluşturmak istiyoruz."

Türk özel sektörüne teşekkür

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani​ de yabancı yatırımcıları ve özel sektörü desteklediklerini söyledi. Sadece petrol değil diğer sektörlerden de istifade etmeye çalıştıklarını dile getiren Al Sani​, Katar vatandaşlarının sahip olduğu tüm haklara, yatırımcıların da sahip olduğunu belirtti.

Al Sani​, Katar ve Türkiye'yi özel kardeşlik ilişkilerinin birbirine bağladığını dile getirerek, "Hem Katar hem de Türkiye özel sektörüne ayrıca teşekkür ediyorum. Katar'a uygulanan zalim ambargonun üstesinden gelmek için olanca gayret göstermişlerdir. Forum sayesinde stratejik ortaklıklara gidileceğini, ekonomik konumumuzun ileriye gideceğini düşünüyorum." dedi.

Katar'ın bölgede yatırım çeken önemli bir ülke haline geldiğine işaret eden Al Sani​, Türkiye-Katar İş Forumu'nun iki ülke arasında kısa, orta ve uzun vadede hayırlı sonuçlar ortaya koyacağını ifade etti.

Muhabir: Mehtap Yılmaz