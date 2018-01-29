Gürcistan'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek gösterisi

TİFLİS

Azerbaycan asıllı Gürcü vatandaşları Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği binası karşısında toplanan bir grup Azerbaycan asıllı genç, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü yaptı.

Ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyan gençler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Gazetecilere açıklama yapan göstericilerden Anar Nurmamedov, "Burada bir araya gelmemizin sebebi kendi sınırlarını teröristlerden temizlemek için terör karşıtı harekatı başlatan Türkiye'ye destek vermektir." dedi.

Türkiye'nin kendi sınırları yakınındaki bölgeyi teröristlerden temizleyip oraya, o toprakların gerçek sahibi Suriye halkını yerleştirmek için çaba gösterdiğini belirten Nurmamedov, "Gürcistan'da yaşayan Azerbaycan Türkleri olarak biz buna destek vermek istiyoruz." diye konuştu.

Göstericilerden Kenan Babayev de Türkiye'nin teröristlere karşı yürüttüğü terör karşıtı harekatı desteklediklerini vurgulayarak, "Biz öğrenci olarak bunun için bugün burada bir araya geldik." ifadesini kullandı.

Muhabir: Davit Kachkachishvili











