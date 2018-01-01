Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, "Kararın çok tehlikeli sonuçları olduğunu biliyoruz. Ancak kararın ümmetin uyanışına vesile olduğunu görüyoruz. İslam dünyasında Kudüs'e karşı büyük ilgi uyandı." dedi.

MALATYA

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına ilişkin, "Bu kararın çok tehlikeli sonuçları olduğunu biliyoruz. Ancak kararın ümmetin uyanışına vesile olduğunu görüyoruz. Bu kararın ardında İslam dünyasında Kudüs'e karşı büyük ilgi uyandı." dedi

İHH Malatya Şubesi ve kentteki sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda düzenlenen Mescid-i Aksa Dayanışma Gecesi Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, programda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının kendilerine acı verdiğini belirtti.

"Müslümanlar olarak görevimiz Mescid-i Aksa'yı tekrar özgürleştirmek"

Bu kararın kendileri için geçerliği olmadığını ifade eden Zuhri, "Bu kararın çok tehlikeli sonuçları olduğunu biliyoruz. Ancak kararın ümmetin uyanışına vesile olduğunu görüyoruz. Bu kararın ardında İslam dünyasında Kudüs'e karşı büyük ilgi uyandı. İslam dünyası Trump'un kararına hayır demek için meydanları doldurdu. Kudüs İslam toprağıdır, Amerika toprağı değildir. Müslümanlar olarak görevimiz sadece Trump'un kararına karşı çıkmak değil Mescid-i Aksa'yı tekrar özgürleştirmek." diye konuştu.

Kudüs'ün daha önce Osmanlı toprağı olduğuna işaret eden Zuhri, "Türkiye'deki Müslümanların da Kudüs'de hakları var, iddia edecekleri toprakları vardır. Bugün sizlere sesleniyorum, topraklarınızın işgal edilmesine, memleketinizin Yahudilerin ayakları altında ezilmesine izin verecek misiniz? soruyorum sizlere. Şunu bilin biz Filistin'de Hamas olarak çok büyük bir güce karşı direniş gösteriyoruz. Ailelerimizi, liderlerimizi, çocuklarımızı, Kudüs uğruna şehit verdik. Filistin'in kurtuluşu için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Orhan Yoldaş