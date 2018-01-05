'Hamas bölünmenin tarafı olmayacak'

Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Merzuk, "Şu andan itibaren siyasi bölünmenin tarafı olmayacağız ve Filistin'in birliğini desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

GAZZE-Nur Edi Iyşe

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, AA muhabirine verdiği demeçte, "Şu andan itibaren siyasi bölünmenin tarafı olmayacağız ve Filistin'in birliğini desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Uzlaşının başarısızlığa uğrama ihtimaline ilişkin Ebu Merzuk, "Bu konuda tüm ihtimaller ve Filistinli gruplarla halka hizmet edecek tüm seçenekler üzerinde çalışacağız. Hamas daha önceki merhaleye dönülmesine izin vermeyecek." diye konuştu.

Ebu Merzuk, Fetih hareketinin daha önce Gazze'deki yaşam şartlarının iyileştirilmesi için bölgeye elektrik sağlanması ve memurların sorunlarına çözüm bulunması gibi vaatlerde bulunmasına rağmen uzlaşı görüşmelerinin son turunda Gazze'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına karşı tavrını sürdürdüğünü söyledi.

Uzlaşının ilerlemesinin önündeki engellerin Fetih'ten kaynaklandığını savunan Ebu Merzuk, "Birliğin ve uzlaşının önüne koyulan engeller konunun temeli değil. Bu engeller şüpheli bir siyasi iradeyi yansıtan bahaneden ibaret." ifadelerini kullandı.

Ebu Merzuk ayrıca "Fetih hareketinin söz konusu siyaseti devam ettirmesi durumunda uzlaşı sürecine gölge düşürecek olumsuz sonuçlar" hakkında uyarıda bulundu.

Gazze'deki maaş krizine de değinen Ebu Merzuk, Kahire görüşmelerinde, Gazze'deki memur işleri idare komitesi dosyalarla ilgili çalışmalarını tamamlayana kadar tüm memur maaşlarının Filistin hükümeti tarafından karşılanmasının gerekliliği üzerinde Fetih hareketi ile uzlaştıklarını söyledi.

Ebu Merzuk, idari komitenin pazar günü, Hamas'ın Gazze'de kontrolü ele almasından sonra tayin edilen memurlarla ilgili güncel ve tam bir veritabanı sunmak için toplanacağını ifade etti.

Uzlaşı anlaşması uyarınca memur işleri idare komitesinin çalışmasını şubat ayında sonlandırması öngörülüyor.

Hamas ile Fetih arasındaki uzlaşı süreci

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Buna göre Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin geçen yıl sonunda Gazze Şeridi'nde tüm kontrolü alması gerekiyordu, ancak bu henüz tam olarak hayata geçirilemedi.

Bazı konularda yaşanan anlaşmazlıklarla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararından sonra Filistinli grupların gündeminin iç uzlaşı sürecinden bu konuya kaymış olması da bu durumda etkili oldu.

Filistin uzlaşı sürecini hayata geçirmek için gelecek haftalarda Fetih ve Hamas yetkililerinin yeniden Kahire'de bir araya gelmesi bekleniyor.​