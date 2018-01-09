Hamas yöneticisi başından yaralandı

Hamas yöneticilerinden İmad el-İlmi'nin silahını temizlerken başından yaralandığı bildirildi.

anasayfa > dünya 09.01.2018

Hamas yöneticisi başından yaralandı

GAZZE

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas yöneticilerinden İmad el-İlmi'nin, evinde kişisel silahını incelediği sırada ateş alması sonucunda başından yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İlmi'nin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Hamas'a bağlı El-Aksa kanalının sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberde de, başından yaralanan Hamas yöneticisinin Gazze'deki Eş-Şifa Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı.

Haberde olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Muhabir: Yaser Albanna-Hacer Başer



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