Hamas yöneticisi başından yaralandı

GAZZE
Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas yöneticilerinden İmad el-İlmi'nin, evinde kişisel silahını incelediği sırada ateş alması sonucunda başından yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, İlmi'nin durumunun kritik olduğu kaydedildi.
Hamas'a bağlı El-Aksa kanalının sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberde de, başından yaralanan Hamas yöneticisinin Gazze'deki Eş-Şifa Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı.
Haberde olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
Muhabir: Yaser Albanna-Hacer Başer