Hawaii'de yanlış balistik füze alarmı panik yarattı

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Hawaii'de, bir balistik füzenin adaya yöneldiğine dair verilen yanlış acil durum uyarısı vatandaşlar arasında panik yarattı.

Adalıların cep telefonlarına sabah saatlerinde acil uyarı koduyla "Hawaii'ye yönelik balistik füze tehdidi. Derhal sığınak arayın. Bu bir tatbikat değildir." bilgisi gönderildi.

Hawaii Acil Durum Dairesi Sözcüsü Richard Repoza, telefonlara gönderilen uyarının yanlış alarm olduğunu açıklarken olayın soruşturulduğunu söyledi.

Uyarı, adadaki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Pentagon'dan "yanlış füze alarmı" açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hawaii adasına yönelik bir füze saldırısı yapıldığına dair alarmın yanlış olduğunu duyurdu.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Pasifik Komutanlığı, Hawaii'yi tehdit eden bir balistik füze tespit edememiştir. Hawaii eyaleti en yakın zamanda bir düzeltme mesajı yayınlayacaktır." ifadesine yer verildi.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki füze krizinin tırmandığı bir anda gelen alarm, halk arasında büyük paniğe yol açtı.

Alarmdan 38 dakika sonra ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı, alarmın yanlış olduğunu duyurdu.

Nükleer saldırı durumunda ABD'nin batı yakasına ve Büyük Okyanus'un çeşitli yerlerinde kurulu füze tespit radarları, yapılan bir saldırıyı önceden bölge komutanlıklarına iletiyor.

Kamusal uyarılar da bu radarlardan verilen alarmlar üzerinden yapılıyor.

Söz konusu yanlış alarmın nasıl verildiği ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz