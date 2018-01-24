Hisarcıklıoğlu Arjantin Devlet Başkanı Macri ile görüştü

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu yıl G20 Dönem Başkanı Macri'ye küresel ekonominin önünde gördüğümüz tehditleri aktardık. Türkiye ve Arjantin gibi gelişmekte olan ülkelerin daha fazla iş birliği yapması konusunda taleplerimizi ilettik." dedi.

Fotoğraf: AA/Dursun Aydemir

DAVOS

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) bir araya geldi.

G20 Dönem Başkanı Arjantin'in Devlet Başkanı Macri, Davos'ta G20 ülkelerinin iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Macri, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede G20 Zirvesi kapsamında küresel ekonomik konular da ele alındı.

Hisarcıklıoğlu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu yıl G20 Dönem Başkanı Macri'ye küresel ekonominin önünde gördüğümüz tehditleri aktardık. Türkiye ve Arjantin gibi gelişmekte olan ülkelerin daha fazla iş birliği yapması konusunda taleplerimizi ilettik. Türkiye ve Arjantin iş dünyaları olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Muhabir: Bayram Altuğ



