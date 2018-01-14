Hollanda'nın 'en etkileyici iş adamı' bir Türk

AMSTERDAM - Abdullah Aşıran

Hollanda'da bazı önemli gazetelerin sahibi olduğu bir şirkete bağlı "İş adamları dergisi"nin ilk defa düzenlediği yarışmada, çoğunluğu iş dünyasından olan derginin okuyucuları, aday üst düzey 25 iş adamına oy verdi.

Oylamada Afyonkarahisar doğumlu iş adamı Atilay Uslu, 2017 yılının "en etkileyici iş adamı" seçildi.

Aldığı ödülün onur verici olduğunu ifade eden 50 yaşındaki üç çocuk babası Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İş hayatına, 1990'da Haarlem kentindeki amcamın döner lokantasını kiralayarak başladım. Diğer amcamdan aldığım borç, eşimin altınları ve biraz birikmiş paramla dükkanın kirası olan o zamanın parası ile 25 bin guldeni büyük zorluklar içerisinde bir araya getirdim. İlk gün elde ettiğim 85 gulden ciroyu hiç unutmuyorum. İflas edeceğimi düşündüm." dedi.

Hollanda'nın en büyük otelini açıyor

Lokanta işinden sonra seyahat acentalığına girdiğini aktaran Uslu, "1994'te kiraladığım 27 metrekarelik bir ofiste, sadece bir masa, dört sandalye ve bir faks makinası ile yeri küçük ama ismi büyük olan 'Mega' adlı seyahat acentasını açtım." ifadesini kullandı.

Uslu, küçükken hep büyüyünce zengin olmayı hayal ettiğini belirterek, "En büyük hedefim 30 yaşına gelince bir milyon guldenim olmasıydı. Onun için bu parayı kazanmak için gece gündüz çalıştım." diye konuştu.

Seyahat acentalığından sonra tur operatörlüğüne geçtiklerini ifade eden Uslu, Türkiye'de 5, Hollanda'da 3, İbiza adasında 1 ve Curacao adasında 1 oteli bulunduğunu ve yıllık toplam 800 milyon avro civarında ciro yaptıklarını söyledi.

Uslu, 2018 yılı için 3 büyük projeleri olduğunu kaydederek, "Hollanda'nın Amsterdam kentinde şu an inşası süren 680 odası ile ülkenin en büyük otelini inşallah 1 Mayıs'ta açacağız. Curacao Adası'nda 202 odası olan bir otel yapıyoruz. 20 Nisan'da ise daha önce bulunmadığımız Maastricht Havalimanı'ndan 150 bin yolcu taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.