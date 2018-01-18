İdlib'de hava saldırıları: 5 ölü, 30 yaralı

İDLİB

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesine düzenlenen hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti, en az 30 sivil yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Rus uçaklarının İdlib'in Serakib ve Marretinuman ilçesi ile Han es-Sübül köyündeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında en az 30 kişi yaralandı. Saldırılarda Marretinuman'da 4, Serakib'de ise 1 sivil öldü." bilgisini paylaştı.

Hac Yusuf, "Rus uçakları düzenlediği saldırılarda, kullanılması uluslararası anlaşmalarla göre yasaklanmış olan napalm bombası kullandı." diye konuştu.

Sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ifade eden Hac Yusuf, yaralıların bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldığını söyledi.

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Kentin güney kırsalındaki Serakib ilçesine düzenlenen hava saldırılarında ise bölgede yüzlerce sivile hizmet veren bir kan bankası hedef alındı.

Vurulan Kan Bankasının Müdürü Hasan Kaddur AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Rus savaş uçakları kan bankasını vurdu, maddi hasar oluşan merkezimiz servis dışı kaldı." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmiş; buna karşın rejim güçleri ve zaman zaman Rusya’nın ihlalleri devam etmişti.

Muhabir: Eşref Musa, Burak Karacaoğlu