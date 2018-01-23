İHH'dan İdlib ve Batı Hale'teki ailelere kışlık malzeme yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfıca, Suriye'nin İdlib ve Batı Halep kırsalındaki ailelere gıda kolisi ve kışlık yardımlar ulaştırıldı.

HATAY

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, yaptığı açıklamada, Suriye rejimi tarafından devam eden hava saldırıları nedeniyle İdlib’e göçün devam ettiğini söyledi.

Göç eden ailelerin bir kısmının uygun alan bulamadığı için Batı Halep kırsalına yerleştiğini belirten Yemelek, "Ailelere 2 bin 351 gıda kolisi, ekmek, kışlık kıyafet ve battaniye dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıttığımız yardım malzemeleri Suudi Arabistan merkezli Kral Selman Vakfı’nın katkılarıyla hazırlandı. Desteklerinden ötürü vakıf yetkililerine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Muhabir: Cem Genco