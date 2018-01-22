İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Zeytin Dalı harekatıyla ilgili olarak, "Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı." açıklamasını yaptı.

LONDRA

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Zeytin Dalı harekatıyla ilgili olarak, "Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı." açıklamasını yaptı.

Johnson, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Afrin'deki gelişmeleri yakından izliyoruz." ifadesini kullanan Johnson, şunları kaydetti:

"Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti azaltmak ve en önemli hedefe odaklanmak amacını paylaşıyoruz: Suriye'de Esed rejiminin sona ermesine varacak siyasi bir süreç."

Muhabir: Tayfun Salcı



