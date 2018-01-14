Irak Başbakanı İbadi seçim koalisyonu kurdu

BAĞDAT

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan İbadi, Zafer Koalisyonunu oluşturarak, siyasi grupları mezhepler üstü bu ulusal koalisyonuna katılmaya çağırıyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbadi, "Zafer Koalisyonu, şehitlerin kanı ile zaferi muhafaza edecek ve yolsuzlukla mücadeleyi sürdürecek. Bu koalisyon, tüm Iraklılar için çalışacak ve ülkenin birliğiyle ulusal egemenliğini güçlendirecek." dedi.

Şii milis gruplardan oluşan bazı Haşdi Şabi liderlerinin ise Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri başkanlığında "El-Fetih" isimli koalisyonla yer alacağı iddia ediliyor.

‏Iraklı Türkmen siyasi partiler de Kerkük'’te "Irak Türkmenleri Cephesi" adlı koalisyon çatısı altında güç birliği yaparak seçimlere katılma kararı almıştı.

Seçim ittifakı yapıldı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin kurduğu koalisyonla Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanlarından Hadi el-Amiri'nin başını çektiği koalisyonun, mayıs ayında yapılması planlanan seçimlere ittifak yaparak gireceği bildirildi.

"Irak'ın Zaferi" adı verilen ve İbadi'nin başına geçtiği ifade edilen bu seçim koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Siyasetin yönünü düzeltmeye ve yolsuzlukla mücadele etmeye kararlıyız. Kapımız tüm ulusal gruplara da açıktır." denildi.

Irak Başbakanı İbadi, seçime katılmak için "Zafer" adlı koalisyon kurduğunu açıklamıştı.

Haşdi Şabi komutanlarından ve Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri de "El-Fetih" adlı seçim koalisyonunu kurmuştu. İbadi ve Amiri'nin oluşturduğu ittifak sonucu ortaya çıkan "Irak'ın Zaferi" koalisyonunda Yüksek İslami Konseyi (Şii) ve diğer bazı Şii partilerin de yer aldığı belirtildi.

Irak eski Başbakanı Nuri el-Maliki ve Şii lider Mukteda es-Sadr'ın ise söz konusu koalisyonda yer alıp almayacağına dair henüz bilgi verilmedi.

Muhabir: Haydar Hadi