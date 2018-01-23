Iraklı Türkmenlerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

ERBİL

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek verdiklerini belirtti.

AA Muhabirine konuşan Maruf, "Biliyoruz ki bu operasyon bölgede yaşayan insanlara ve Kürt kardeşlerimize karşı değil, Afrin bölgesinde bulunan terör örgütlerine yöneliktir. Çünkü orada bulunan silahlı guruplar hem Türkiye hem de bölge üzerinde büyük tehdit oluşturmaktadır. O yüzden bu harekat zamanlama olarak çok uygundur. Biz de, Iraklı Türkmenler olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman yanındayız, desteğimiz tamdır. En yakın zamanda bölgeye refah, barış ve kardeşlik getireceği inancındayız, bu yüzden TSK'ya başarılar diliyoruz." dedi.

Maruf, Terör guruplarının Suriye'de olduğu gibi Irak'ta da bulunduğunu ve bu durumun bölge üzerinde oldukça olumsuz etkilere yol açtığından dolayı benzer bir operasyonun Irak'taki terör yuvalarına da yapılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

"PKK tüm etnik gurupları rahatsız ediyor"

"Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığı, bölgede bulunan tüm etnik gurupları rahatsız ediyor. Bu yüzden Afrin'de yapılan operasyonun Sincar'da da yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz." diyen Maruf, Bölgemizde yayılmış olan terör örgütü, özellikle Kuzey Irak ile Türkiye'nin ilişkilerini bozmaya çalışıyor. Bundan dolayı Afrin'e yönelik yapılan operasyonun Sincar içinde yapılmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Çünkü bu tür operasyonlar bölgeye barış, huzur ve refah getirecek. Kardeşlik bağlarını güçlendireceği ve istikrarı sağlayacağı inancındayız." şeklinde konuştu.

Muhabir: Yunus Keleş