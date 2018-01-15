Irak'ta 3 yıl aradan sonra Süleyman Bey nahiyesine dönüşler başladı

Fotoğraf: AA/Ali Mukarrem Garip

SALAHADDİN

Irak'ta 3 yıl önce DEAŞ'tan temizlenen Salahaddin ilinin Tuzhurmatu ilçesine bağlı Süleyman Bey nahiyesinde, merkezi hükümete bağlı güçlerin kontrolü sağlamasıyla halkın evlerine dönmeye başladığı belirtildi.

Sünni Arapların yoğunlukla yaşadığı nahiyenin Müdürü Talib Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bölgeye merkezi hükümete bağlı güçlerin gelmesi nahiyeye geri dönmemizi sağladı.'' dedi.

Köyleriyle birlikte 35 bin nüfusa sahip Süleyman Bey halkının tamamının göçmen durumuna düştüğünü belirten Muhammed, ''DEAŞ terör örgütü nahiyede taş üzerinde taş bırakmadı. Binlerce vatandaş Kerkük ve Salahaddin vilayetlerine göç etti. Artık halkımızın evlerine dönmeleri gerekiyor.'' diye konuştu.

Nahiyenin 3 yıl önce DEAŞ'tan kurtarılmasına rağmen örgütün uyuyan hücrelerinin muhtemel saldırılarından dolayı nahiyelilerin dönemediğini belirten Muhammed, ''En büyük korkumuz DEAŞ'ın uyuyan hücreleri artık yok olmuştur. Özellikle merkezi hükümete bağlı güçlerin bölgeyi kontrol etmelerinden sonra halk derin bir nefes aldı.'' ifadelerini kullandı.

Muhammed, DEAŞ terör örgütünden dolayı nahiyede neredeyse sağlam bina kalmadığını, halkın bölgeye tekrar yerleşebilmesi için asayişin sağlanmasının yanında teşvik mahiyetinde maddi desteğin de oldukça önemli ve gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Muhabir: Ali Mukarrem Garip