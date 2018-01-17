Irak'ta 'seçimler ertelensin' talebi

Irak Meclisi'nin en büyük Sünni grubu Irak Güçler Birliği, 12 Mayıs'ta yapılması kararlaştırılan seçimlerin ertelenmesi önerisinde bulundu.

BAĞDAT

Irak meclisinin en büyük Sünni grubu Irak Güçler Birliği, mayıs ayında yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesini talep etti.

Güçler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meclise iki öneri sunacağız. Bunlardan biri seçimlerin ertelenmesidir." denildi.

Sünni grubun ikinci önerisinin ise 2018 bütçesinin bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, seçimlerin ertelenmesi talebiyle ilgili gerekçe belirtilmezken, bütçede istenen değişiklikler hakkında da ayrıntı paylaşılmadı.

Iraklı Sünni grupların, terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle Enbar, Musul ve Kerkük civarında yerlerinden edilen sığınmacıların yarısına yakını hâlâ evlerine dönmediği için seçimlerin ertelenmesini istediği ifade ediliyor.

Irak hükümeti, ülkedeki yerel ve genel seçimlerin 12 Mayıs 2018'de yapılmasını kararlaştırmıştı.

Muhabir: Haydar Hadi