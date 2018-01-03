İran'da 3 istihbaratçı öldürüldü

İSTANBUL

Mehr Haber Ajansı'na göre, Devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Piranşehr kenti kırsalında "devrim karşıtlarıyla" çıkan çatışmada istihbarat birimine bağlı 3 kişinin hayatını kaybettiği ifadelerine yer verildi.

İranlı yetkililer, ülkenin batı sınır bölgesinde faaliyet gösteren bazı terörist ve silahlı gruplar için "devrim karşıtı" nitelemesi kullanıyor.

Bir Avrupa ülkesi vatandaşı gözaltına alındı

İran'daki gösterilere katılan bir Avrupa ülkesi vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Loristan eyaletine bağlı Burucerd Başsavcısı Hamid Rıza Bolhasani, Burucerd ilçesindeki rejim karşıtı gösterilerde bir Avrupa ülkesi vatandaşının gözaltına alındığını söyledi.

Bolhasani, sözü edilen kişinin Avrupa'daki casusluk merkezlerinde eğitildiğini ve gösterileri yönlendirmek için Burucerd'e gönderildiğini iddia etti.

Gözaltına alınan kişinin uyruğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak ve Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Muhabir: Mustafa Melih Ahıshalı,Daler Mirov,