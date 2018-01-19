İran'da Sünni alime serbest dolaşım yasağı

İSTANBUL

İran'da Sünni ilim merkezlerinden Mahzeni Ulum Medresesi Müdürü Muhammed Gül, İran yönetiminin ülkenin önde gelen Sünni alimlerinden Abdulhamid Abdulzehi'ye serbest dolaşım sınırlaması getirmesini sert bir dille eleştirdi.

İran'dan yayın yapan "sunnionline" haber sitesine konuşan Mahzeni Ulum Medresesi Müdürü Gül, ülkenin önde gelen Sünni alimlerinden Abdulzehi'ye serbest dolaşım sınırlaması getirmesini "Sünni camiaya ihanet" olarak değerlendirdi.

Abdulzehi'nin İslam ümmetinin birliği, İran'ın güvenliği ve siyasi sorunlarda yapıcı yaklaşımından övgüyle bahseden Gül, "Maalesef, dar görüşlü ve basiretten yoksun bazı kimseler kanunlara aykırı olarak Abdulzehi'nin Kirman eyaletine bağlı Remişk kasabasına gitmesine engel olmuştur. Bu olay Sünni camiayı son derece rahatsız etti ve bu durum şiddetli eleştirilere sebep oldu." dedi.

Daru’l-Ulum İlim Medresesi Müdürü ve Zahidan Cuma namazı İmamı Abdulzehi, Asrı İran haber sitesine yaptığı açıklamada, İran yönetimi tarafından sadece Tahran ve Kum kentlerine gitmesine izin verildiğini açıklamıştı.

Muhabirler: Reza Abdi Behrouz, Mustafa Melih Ahıshalı