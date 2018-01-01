İran'daki protestolar hakkında Ruhani'den çağrı

İSTANBUL

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bölge ve ülkemizin hassas bir dönemden geçtiği bu günlerde gençlerden ve halkımızdan uyanık olmalarını istiyorum." dedi.

Meşhed kentinde Perşembe günü başlayan protesto gösterilerinden bu yana ilk defa konuşan Ruhani halkı provokasyonlara karşı uyanık olmaya çağırdı.

Gösteriler gündemiyle düzenlenen kabine toplantısı sonrasında konuşan Ruhani, anayasa ve vatandaşlık haklarında belirlendiği üzere halkın eleştirme ve itirazda bulunma konusunda özgür olduğunu öne sürdü.

Ruhani, "Eleştiri ve itiraz öyle yapılmalıdır ki, işin sonunda ülke ve insanların durumu daha da iyileşmelidir." ifadelerini kullandı.

Halkın ekonomik sorunlarının bazılarının geçmişe ve bir kısmının da bugüne ait olduğunu dile getiren Ruhani, toplumsal tepkinin ülkeye zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Ruhani, "Ülkeyi düşmanların faydalanabileceği bir duruma düşürmekten kaçınılmalıdır. Bölge ve ülkemizin hassas bir dönemden geçtiği bu günlerde gençler ve halkımızdan uyanık olmalarını istiyorum." şeklinde konuştu.

Ruhani şunları kaydetti:

"Devlet ve millet birbirine yardımcı olmalıdır. Halkın eleştirisi sadece ekonomiye değil. Yolsuzluklar ve şeffaflık sorunu da halkın çözülmesini istediği konular arasında yer alıyor. Hükümetin işsizliği azaltmak için daha fazla iş sahası oluşturma çabaları sürüyor. Halkın alım gücü 5-6 yıldır henüz iyileşmedi."

Hava kirliliği, işsizlik, ekonomik, sosyal ve siyasal çeşitli sorunların varlığına işaret eden Ruhani, "Yosuzlukla mücadele etmeliyiz ve halk çalışmalarımızı kontrol etmeli. Bu sorunlar çözülmeli fakat hangi yolla?" diye konuştu.

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin daveti olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenledi. Rejim muhalifi protesto eylemlerine dönüşerek ülkenin çeşitli kentlerine yayılan gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin yaralandığı ve 300'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

İran'dan suçlama

İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü başlayan ve ülkenin birçok bölgesine yayılan protesto gösterilerini bazı devletler, "halkın barışçıl gösterileri" olarak nitelendirirken, İran yönetimi bu devletleri iç işlerine karışmakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gösterilerle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk nihayet paralarının nasıl çalındığını ve teröristlere harcandığını anlamaya başladı. Anlaşılan, artık böyle olmayacak." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran halkı, haklı olarak özgürlük ve gelecek istiyor. İran devletinin bu taleplere barışçıl yollarla cevap vereceğini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, İran devletini insan haklarına ve demokrasiye saygı göstermeye çağırırken Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'daki Rusların protesto eylemi düzenlenen yerlerden uzak durması uyarısında bulunuldu.

İran'daki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirten İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise açıklamasında, "İranlıların barışçıl gösteriler yapma hakkına sahip olmaları, hayati bir konudur." ifadesine yer verdi.

ABD'den gelen açıklamaları, rejim aleyhtarı muhalifleri desteklemek olarak yorumlayan İran yönetimi, Kanada'nın yaklaşımını İran'ın içişlerine karışmak olarak değerlendirdi.

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin daveti olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemişti. Rejim muhalifi protesto eylemlerine dönüşerek ülkenin çeşitli kentlerine yayılan gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ve 300'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Muhabir: Narges Rezai-Mustafa Melih Ahıshalı