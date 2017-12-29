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İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya Özerk Yönetimi'nde yeni hükümetin kurulmasının ilk adımı olarak yerel parlamentoyu 17 Ocak'ta toplantıya çağırma niyetinde olduğunu bildirdi.

Rajoy, 2017 yılını değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında, yasa dışı bağımsızlık referandumuyla ortaya çıkan Katalonya krizinin İspanya anayasasına yönelik en büyük saldırı olduğunu ifade etti.

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosunun 21 Aralık'taki seçim sonrası yemin töreninin yeni yılın ilk haftalarında yapılacağını kaydeden İspanya Başbakanı, parlamentoyu 17 Ocak'ta toplantıya çağırma niyetinde olduğunu duyurdu.

Rajoy, kurulacak yeni Katalonya hükümetinin siyasi önceliklerini yasalar çerçevesinde yerine getirme yükümlülüğü olduğunu belirterek, "Umarım çok yakında Katalonya'da kendini, son aylarda görülen krizin ciddi sosyal ve ekonomik etkilerini tersine çevirmeye adayan bir hükümete güvenebiliriz." ifadesini kullandı.

Ayrılma talebi gibi yasa dışı girişimlere daha fazla yer olmadığını kaydeden Rajoy, kanunların buna izin vermediğini vurguladı.

"Yurt dışında yaşarken bir bölgenin başkanı gibi davranmak saçmalıktır"

Rajoy, 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası Belçika'ya kaçan ve İspanya'ya dönmesi durumunda tutuklanması beklenen eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un bölgeyi Brüksel'den yönetip yönetemeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, "Yurt dışında yaşarken bir bölgenin başkanı gibi davranmak saçmalıktır. Bu görevi yurt dışından gerçekleştirdiğinizi iddia etmek daha büyük saçmalıktır." diye konuştu.

Bağımsızlık yanlısı partilerin az farkla çoğunluğa sahip olduğu yerel parlamentoda olası bir hükümete güven oyu çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. 70 bağımsızlık yanlısı parlamenterden sekizi ya hapiste ya da ülke dışında kaçak durumda.

Hükümet kurulabilmesi halinde, yönetme yetkisinin yeniden bölgeye teslim edilmesi bekleniyor.

Katalonya'daki tek taraflı bağımsızlık ilanı süreci

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gidilmesine karar vermiş ancak İspanya Anayasa Mahkemesi, ülkenin "bölünemez" olduğu maddesinden hareketle girişiminin yasa dışı olduğunu açıklamıştı.

Merkezi yönetim, 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası anayasanın 155. maddesini işleterek yerel parlamento ile hükümeti feshetmiş, 21 Aralık'ta seçime gidilmesini kararlaştırmış ve bölgeyi geçici olarak doğrudan yönetmeye başlamıştı.

Bağımsızlık yanlısı partiler oy oranı bakımından yüzde 50'yi bulamasalar bile seçim sistemi nedeniyle 21 Aralık'ta parlamentoda hükümet kurma çoğunluğuna ulaşmıştı.

Muhabir: Hasan Esen