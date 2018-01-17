İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı

İspanya'da, evcil hayvanların koruyucusu olduğu inanılan Aziz Anton'a ithaf edilen gün kapsamında, evcil hayvanlar kutsandı.

Fotoğraf: AA/Burak Akbulut

MADRİD

İspanya'nın başkenti Madrid'de, evcil hayvanların koruyucusu olduğu inanılan Aziz Anton'a ithaf edilen gün kapsamında, hayvan dostlarının kutsanmasını isteyen İspanyollar, Aziz Anton Kilisesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Hayvanlar, sıraları geldiğinde din adamları tarafından "bir yıl boyunca kötülüklerden korunmaları için" kutsandı.

Kiliseye getirillen hayvanlar arasında, kedi ve köpeklerin yanı sıra kaplumbağalar, kertenkeleler, papağanlar da yer aldı.

Gün dolayısıyla Madrid'de 14-17 Ocak'ta 30'a yakın dinsel ve kültürel etkinlik düzenlendi.

Muhabir: Hasan Esen