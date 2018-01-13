İsrail askerleri 73 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria ile Gazze sınırında "Kudüs" için düzenlenen eylemlere müdahalesinde 73 kişinin yaralandığı bildirildi.

RAMALLAH



İsrail askerlerinin işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria ile Gazze sınırında "Kudüs" için düzenlenen eylemlere müdahalesinde 73 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria ve Kudüs'teki müdahaleler sırasında 5'i gerçek, 25'i plastik mermiyle 30 Filistinlinin yaralandığı, 154'ünün atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki eylemcilere müdahalesinde 43'ünün gerçek mermiyle yaralandığını, 65'inin gazdan etkilendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

Muhabir: Hacer Başer