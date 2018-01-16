İsrail askerleri Batı Şeria ve Gazze'deki gösterilere müdahale etti

Batı Şeria ve Gazze'de, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek isteyen Filistinli göstericilere askerler müdahale etti.

BEYTULLAHİM

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı düzenlenen gösterilere gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunduğu bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Beytullahim'in yakınlarındaki Tugu beldesinin girişinde toplanan Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Filistinli gençler İsrail askerlerine, taş atıp, lastik yakarak karşılık verdi.

Filistinliler İsrail askerlerine taşlarla karşılık verdi

İsrail askerleri ayrıca Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi ile Beric Mülteci Kampı'nın doğusunda Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinliler İsrail askerlerine taşlarla karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık'tan bu yana başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'daki kentler ile Gazze sınırındaki bölgeler gösterilere sahne oluyor. İsrail güçleri bu gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ediyor.

Muhabir: Qays Abu Samra,Safiye Karabacak



