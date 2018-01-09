İsrail güçleri 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

GAZZE

İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze sahili açıklarında avlanan Filistinli 4 balıkçıyı gözaltına aldığı bildirildi.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin sahil şeridinde avlandıkları sırada Ekrem Ebu Ful, Muhammed Ebu Ciyab, Ahmed es-Saidi, Mumin en-Numan adlı balıkçıları gözaltına alarak, teknelerine el koyduğunu belirtti.

İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında 26 Ağustos 2014'te varılan ateşkes antlaşması uyarınca avlanma sınırı 6 mil olarak belirlenmişti.

İsrail yönetimi, 3 Nisan 2016'da Gazzeli balıkçıların avlanma menzilinin 6 milden 9 mile yükseltilmesine izin vermiş ancak aynı yılın haziran ayında tekrar 6 mile çekmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

Muhabir: Nour Mahd Ali Abu Aisha, Hacer Başer