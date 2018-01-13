İsrail güçleri Kudüs ve Batı Şeria'daki göstericilere müdahale

KUDÜS

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı düzenlenen gösteride müdahalesinde 4 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün en önemli caddelerinden Selahaddin Caddesi'nde Filistin bayraklarıyla bir araya gelerek slogan atan gruba, İsrail güçleri ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail polisinin müdahalesi sırasında aralarında biri Kızılayın ilk yardım görevlisi olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Polisin müdahalesinin ardından göstericiler olaylar çok büyümeden dağıldı.

İsrail polisinden ise olaylara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık'tan bu yana başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'daki kentler ile Gazze sınırındaki bölgeler gösterilere sahne oluyor. İsrail güçleri bu gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ediyor.

Batı Şeria'da göstericilere müdahale

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki Nebi Salih beldesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşatıcı gaz kullanarak müdahale ettiği bildirildi.

İsrail güçlerinin müdahalesi sırasında bazı Filistinlilerin plastik mermiyle yaralandığı, bazılarının ise atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılırken bu kişilerin sayısına ilişkin net bilgi verilmedi.

Nebi Salih'te ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenlendikten sonra gözaltına alınan 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'nin babası Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nebi Salih sakinlerinin, özellikle çocuklarının günlük maruz kaldıkları ihlalleri protesto için düzenlenen bu gösteriye 500'den fazla Filistinli katıldı. Bu insanlar ayrıca ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı kararı kesinlikle kabul etmediklerini belirtmek için de buradalar." ifadelerini kullandı.

Ramallah'taki Filistinli Güçler ve Faaliyetleri Genel Koordinatörü İsam Ebu Bekir de Nebi Salih beldesinin ve başta Ahed olmak üzere burada yaşayan çocukların ihlallere maruz kaldığını belirtti. Ebu Bekir, Filistinlilerin İsrail'den korunması için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu.

Muhabir: Eshat Fırat