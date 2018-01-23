İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli defnedildi

Fotoğraf: AA/Nedal Eshtayah

NABLUS

İsrail hapishanesinde "tıbbi ihmal" nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli Hüseyin Atallah için işgal altındaki Batı Şeria'da cenaze töreni düzenlendi.

Nablus kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı. Atallah'ın naaşı Nablus'taki Rufeyda Devlet Hastanesi'nden alınarak Es-Salahi el-Kebir Cami'ne getirildi.

Filistinlinin naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından Nablus'taki Eş-Şarkıye Kabristanı'na defnedildi.

İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan 57 yaşındaki Atallah, geçen cumartesi hayatını kaybetmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, 32 yıl hapis cezasına mahkûm edilen ve 21 yıldır tutuklu bulunan Atallah'a, 4 ay önce akciğer, omurga, karaciğer, pankreas ve beyin kanseri teşhisi konulduğu aktarılmıştı.

Açıklamada, "İsrail mahkemesi, Uluslararası Kızılhaç Örgütünün bu yöndeki raporlarına rağmen Atallah'ın serbest bırakılmasına ve tedavi görmesine izin vermeyerek hayatını kaybetmesine sebep oldu." ifadelerine yer verilmişti.

Muhabir: Afra Aksoy