İsrail polisinin gözaltına aldığı 6 Türk vatandaşı serbest bırakıldı

KAYSERİ

Kayseri'den gittikleri Kudüs'te, Mescid-i Aksa'yı ziyaretleri sırasında İsrail polisince gözaltına alınan 6 iş adamının mahkemece suçsuz bulunup serbest bırakıldıkları ve gece yarısı Türkiye'ye gelecekleri bildirildi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yazılı açıklamasında, KTO Başkanvekili Celal Hasnalçacı ve MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu’nun da aralarında bulunduğu iş adamlarının, sabah mahkeme tarafından suçsuz bulunduğunu ve serbest bırakıldıklarını belirtti.

İş adamlarının gözaltına alındığı saatten itibaren girişimlerde bulunduklarını aktaran Hiçyılmaz, "İş adamlarımızın gözaltına alınmalarının sonrasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere diğer tüm yetkililer, arkadaşlarımızın serbest bırakılması için İsrail devleti nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Arkadaşlarımızın serbest kalmasında gösterilen çabalardan ve verilen desteklerden dolayı tüm ilgililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Serbest kalan iş adamlarına geçmiş olsun dileğinde bulunan Hiçyılmaz, KTO Başkanvekili Hasnalçacı ve MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Olgunnarputlu ile diğer iş adamlarının gece yarısı Türkiye'ye, yarın öğle saatlerinde de Kayseri’ye ulaşacaklarını aktardı.