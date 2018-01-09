İsrail'den Şam'a füze saldırıları

ANKARA

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında Beşşar Esed rejimine ait noktalara füze saldırıları düzenledi.

Esed rejiminin savunma bakanlığından sabah saatlerde yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Şam yakınlarına 3 ayrı saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçağının ilk saldırısını Lübnan toprakları üzerinden sabah saat 02.40'da Şam'ın el-Kutayfe ilçesine füze atışları ile yaptığı ifade edildi.

Rejimin hava savunma araçlarının saldırıları engellediği belirtilen açıklamada, bir İsrail jetinin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, ilerleyen saatlerde İsrail'in yeniden saldırı düzenlediği, saat 03.04'te işgali altındaki Golan Tepeleri bölgesinden karadan karaya iki füze fırlattığı ancak bunların hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilerek düşürüldüğü aktarıldı.

Rejimin açıklamasında son saldırının ise sabah saat 04:15'te İsrail savaş uçağının Golan'daki Teberya bölgesine fırlattığı 4 füze ile yapıldığı bilgisine yer verildi.

İsrail gazetelerinden Haaretz de rejimin açıklamasını haberleştirerek saldırıları duyururken, asıl hedefin rejimin silah depoları olduğunu yazdı.

İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.