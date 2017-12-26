Japonya Dışişleri Bakanı Kono Ürdün'de, Filistin'i görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Japon mevkidaşı Kono ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistin meselesi, Suriye'deki kriz, terörle mücadele ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

AMMAN

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'nun, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'de mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüştüğü bildirildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, iki bakanın görüşmesinde, Filistin meselesi, Suriye'deki kriz, terörle mücadele ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Ürdün ile Japonya arasında yatırım, ticaret ve ekonomi alanlarındaki iş birliğini artırmak için benimsenen kurumsal mekanizmaların etkisi üzerinde duran bakanlar, iş birliği yelpazesini genişletecek adımlar atmanın gerekliliğini vurguladı.

Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan Safedi, söz konusu adımı "uluslararası kanunların ihlali" olarak gördüklerini ifade etti.

Safedi, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi hedefleyen tek taraflı tüm uygulamaları hükümsüz kabul eden uluslararası kararlara uyulması gerektiğini dile getirdi.

Japon Bakan Kono ise ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını belirtti ve Kudüs sorununu, doğrudan müzakereler yoluyla çözülmesi gereken meseleler arasında gördüklerini aktardı.

Kono ve beraberindeki heyet, gün içinde Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki ile de bir araya gelmişti.

Japonya Dışişleri Bakanı Kono, Filistin, İsrail, Ürdün, Umman ve Türkiye'yi kapsayan 6 gün sürecek Ortadoğu turuna pazar günü başlamıştı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Muhabir: Laith Joneidi, Gülşen Topçu





