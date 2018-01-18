Kazakistan’da 'Kara Ocak' kurbanları anıldı

ASTANA

Azerbaycan’da 20 Ocak 1990'da yaşanan katliam kurbanlarının anısına Kazakistan’ın başkenti Astana’da "Kara Ocak" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Azerbaycan’ın Astana Büyükelçisi Raşad Mamadov’un ev sahipliğinde elçilik binasında düzenlenen serginin açılış törenine, Kazakistan’da yaşayan Azerbaycanlılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Mamadov, yaptığı konuşmada, 28 yıl önce 20 Ocak’ta Azerbaycan’a Sovyetler Birliği askerlerinin girdiğini anımsatarak, “Askerlerin girmesi sonucu bir gecede Dağlık Karabağ bölgesindeki olayları protesto edenlerin içinden 140 kişi hayatını kaybetti, 700’den fazla kişi yaralandı, 800 civarında vatandaş da gözaltına alındı." dedi.

Mamadov, kanlı olaylarda Azerbaycanlıların, askerleri halkına karşı silah açan bir ülkede yaşamanın imkansız olduğunu anladıklarını vurgulayarak, "20 Ocak Azerbaycan’ın bağımsızlığına giden yolun başlangıcıdır. Bu olaylar Azerbaycan halkının ruhunu kırmadı. Tam tersine halka güven verdi ve belli bir süre sonra 18 Ocak 1991’de Azerbaycan Meclisi ülkenin bağımsızlığını ilan etti." diye konuştu.

Muhabir: Aliia Raimbekova