KKTC'de Afrin provokasyonu yapan gazeteye tepki

KKTC'de, Afrika gazetesinin Zeytin Dalı Harekatı'nı "Türkiye'den bir işgal hareketi daha" manşetiyle duyurmasını protesto etmek için bir grup gazete önünde toplandı.

Fotoğraf: AA/Murat Demirci

LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, "Afrika" gazetesinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı hakkında hakaret içeren haberi protesto edildi.

AK Parti Temsilciği, Kıbrıs AK Gençlik Teşkilatı, KKTC Karadeniz Kültür Derneği üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yüzlerce vatandaş, Afrika gazetesinin Zeytin Dalı Harekatı'nı "Türkiye'den bir işgal hareketi daha" manşetiyle duyurmasını protesto etmek için gazete önünde toplandı.

"Afrika gazetesi bir an önce kapatılsın" sloganı atıldı "

Ellerinde KKTC ve Türk bayrakları taşıyan göstericiler, "Afrika gazetesi bir an önce kapatılsın" sloganı attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti KKTC Temsilcisi Mehmet Demirci, Afrika gazetesinin Zeytin Dalı Harekatı ile Kıbrıs Barış Harekatı arasında bağ kurarak eleştiri sınırını aştığını belirtti.

Kıbrıs Türkünün zora düştüğü her dönemde kayıtsız şartsız destek aldığı dünyadaki tek ülkenin ana vatan Türkiye olduğuna işaret eden Demirci, "Afrika gazetesinde bu manşetleri atanları, bu manşet üzerinden siyaset yapmaya kalkanları kınıyoruz. Kıbrıs Türkü ile Anadolu'da yaşayan kardeşlerimizin arasını açmayı hedefleyen yayınlar başarılı olamayacaktır." şeklinde konuştu.

Gazetenin bir an önce kapatılmasını istiyoruz

Mehmet Demirci, KKTC ile ana vatan Türkiye arasında bulunan gönül bağına darbe vuran gazetenin bir an önce kapatılmasını istediklerini belirterek "Her defasında ana vatanın karşısında durarak alçakça haberler yapan bu gazetenin KKTC'ye yakışmadığını düşünüyoruz. Çünkü ancak bir Rum gazetesi bu kadar alçak ve hain olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC'de yayın yapan Afrika gazetesi, aralık ayında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatürü yayınlayarak tepki toplamıştı.

Muhabir: Murat Demirci



