KKTC'de oy verme işlemi sona erdi

Fotoğraf: AA/Emin Sansar

LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla düzenlenen erken genel seçimde oy verme işleminin saat 18.00 itibarıyla tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

Seçim Yasası uyarınca saat 19.00'a kadar seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapılamayacak, 19.00-21.00 saatleri arasında ise YSK'dan alınacak sonuçlar duyurulabilecek, 21.00'den sonra da yayın yasağı kalkacak.

Seçim günü ülke genelinde 8 kişinin oy kullandıktan sonra oy pusulasının fotoğrafını çektiği, 2 kişinin oy pusulasını yırttığı ve 1 kişinin de beraberinde getirdiği listeye bakarak oy pusulasını işaretlediği belirlendi.

Sonuçların açıklanmasının daha uzun sürmesi bekleniyor

Yeni seçim sistemi nedeniyle sonuçların açıklanmasının geçmişe göre biraz daha uzun sürmesi öngörülüyor.

Oy pusulasının büyük olması ve karma oy kullanımının daha uzun sürmesi, oy verme işlemlerinin yanında sayım süresini de uzatacak.

Seçmenler, bu seçime kadar 5 seçim bölgesinde oy kullanıyordu. Buna göre, Lefkoşa'da kayıtlı seçmenler, sadece Lefkoşa bölgesinden seçilecek milletvekilleri arasında tercih yapıyor ve oy pusulası da küçük oluyordu. Şu anki değiştirilen sistemde bölge ayrımı kaldırıldı. Çarşaf liste adı verilen sistemle, ülke tek seçim bölgesi oldu ve oy pusulası büyüdü.

Kıbrıs Türk siyasi tarihinde halkın, 1976'dan beri ara seçimler dahil 14'üncü kez milletvekillerini belirlemek için tercihini yaptığı seçimde, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP) Halkın Partisi (HP), Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG), Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) seçmenlerden oy talep ederken, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) seçimi boykot etme çağrısında bulundu.

Seçimlerde Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne'den 10, Güzelyurt'tan 4, Lefke'den 2 ve İskele'den de 5 milletvekili çıkarılacak. Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile bağımsız adaylar oy oranına göre Mecliste temsil edilecek.

Sandıkların yüzde 15'i açıldı

KKTC'de gerçekleşen erken genel seçimde sandıkların yüzde 15'inde oy sayımı tamamlandı. Sayılan oyların yüzde 37,84'ünü alan iktidarın büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP) önde gidiyor.

Alınan ilk sonuçlara göre, UBP yüzde 37,84 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor. Sayılan oyların yüzde 19,20'sini alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, 15,61'ini alan Halkın Partisi (HP) üçüncü, 10,75'ini alan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) dördüncü, 7,36'sını alan Demokrat Parti (DP) beşinci ve 6,49'unu alan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise altıncı sırada bulunuyor.

İlk sonuçlara yüzde 5'lik seçim barajının altında kalan üç partinin toplam oy oranı ise yüzde 2,74 oldu.

KKTC'de, Hüseyin Özgürgün liderliğindeki UBP'nin 18, Serdar Denktaş liderliğindeki DP'nin 4 milletvekilinin bulunduğu koalisyon hükümetine, 4 bağımsız milletvekili dışardan destek veriyordu.

50 sandalyeli KKTC Meclisinde muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 20 ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise 3 sandalyeye sahipti. Mecliste hükümete destek verenlerin dışında 1 bağımsız milletvekili daha bulunuyordu.

Bir önceki genel seçimde UBP yüzde 27,3, CTP yüzde 38,37, DP yüzde 23,11 ve TDP yüzde 7,43 oranında oy elde etmişti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 Kasım 2017'de oy çokluğuyla erken genel seçim kararı almıştı.

Muhabir: Zuhal Demirci-Murat Demirci

