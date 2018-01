'Kudüs'ü sonsuza kadar Filistin'in başkenti görüyoruz'

ANKARA

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" ilan etmesinin hafızalara ihanet olduğunu belirterek, "Biz Filistinliler olarak Kudüs'ü sonsuza kadar ülkemizin başkenti olarak görüyoruz." dedi.

Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) ev sahipliğinde, BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca'nın moderatörlüğünde "Uluslararası Basın Mensuplarının Gözüyle ABD'nin Kudüs Kararı" paneli düzenlendi.

Panele, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'in yanı sıra, Singapur, İspanya, Endonezya, Tacikistan, Tayland ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerinden temsilciler, çok sayıda basın mensubu ve davetli katıldı.

"Bu kararı alanlar kendi hafızalarına ihanet etmişlerdir"

Filistin'e yönelik uygulamalar ve ABD'nin Kudüs kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Faed, şunları kaydetti:

"Bu kararı alan insanlar kendi hafızalarına ihanet etmişlerdir. Kentin gerçek tarihini, yerini ve değerini hiçbir zaman bilememişlerdir. Kudüs herhangi bir şehir değildir. Oradaki her taşın bir hikayesi, bir kıssası vardır. Oradaki sokakların her biri bir hikaye, bir tarih anlatır. Kudüs her zaman mukaddes bir şehirdir, tüm semavi dinler için mukaddes bir şehirdir."

Kudüs'ün "dünyanın ruhani başkenti" olarak nitelenebileceğini, dini açıdan imtiyazlı bir yeri olduğu kadar tarihsel derinliğe de sahip olduğunu vurgulayan Büyükelçi Mustafa, "Biz Filisinliler olarak da Kudüs'ü sonsuza kadar ülkemizin başkenti olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan tarafından ortaya konan tüm demeçler takdire şayan"

Düzenlenen panel için BYEGM'ye teşekkür eden Büyükelçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bulunan tüm Türk kardeşlerimize şükranlarımızı arz etmek istiyorum. Zira, Türkiye tarafından Kudüs'e ve Filistin'e yönelik gerek sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerek sayın Başbakan Binali Yıldırım tarafından ortaya konan tüm demeçler, tüm söylemler takdire şayan. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları, Türk halkı ABD'nin kararını kınadı, kendi tepkisini ortaya koydu, Filistin'le dayanışmasını ortaya koydu. Türkiye'nin tüm şehirleri, tüm siyasi partiler hükümet ve halkla birlikte aynı tutumu sergiledi."

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu