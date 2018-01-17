BEYRUT

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre, hayatının yarısını mülteci olarak geçiren ve Lübnan'daki en yaşlı Filistinli mülteci olan 120 yaşındaki Emine Kasım Şehabi, hayatını kaybetti.

İsrail'in kuruluş sürecinde, 1948 yılında yurtlarından zorla çıkarılan yüz binlerce Filistinliden olan Şehabi ve ailesi, Lübnan'ın Sayda şehrindeki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'na gelerek, o tarihten bu yana kampta hayatını sürdürdü.

"Aradan 70 yıl geçti ancak teyzemin Filistin özlemi ilk günkü kadar canlıydı"

Şehabi'nin vefatının ardından konuşan yeğeni Ziyad Şehabi, "Aradan 70 yıl geçti ancak teyzemin Filistin özlemi ilk günkü kadar canlıydı." dedi.

Teyzesinin bir gün Filistin'e dönme umudunun hiçbir zaman azalmadığını ifade eden yeğen Şehabi, "Bize sık sık Filistin'in kuzeyindeki "Arab Zebid" isimli köylerinden bahsederdi. Filistin'den ne zorluklar ve acılarla ayrıldıklarını anlatırdı." diye konuştu.

Hayatını kaybeden teyzesinin 5 çocuğunun ve 30'dan fazla torununun olduğunu belirten Şehabi, ilk çocuğunun yaşasaydı bugün 90'lı yaşlarda olacağını söyledi.

"Son isteği Filistin'e defnedilmek oldu

Şehabi, teyzesinin vefatına yakın zamanda, "Ölünce beni vatanıma, Filistin'e defnedin." dediğini aktardı.

Filistin'den 70 yıldır uzakta yaşamasına rağmen, teyzesinin sanki Filistin'de yaşamaya devam ediyormuş gibi bir hayat sürdürdüğünü ifade eden Şehabi, şunları söyledi:

"O kadar yıl geçmesine rağmen Filistin lehçesini hiç kaybetmedi. Filistinli kadınların yüzlerindeki geleneksel kınası, öldüğünde halen yüzündeydi. Filistinlilere has geleneklerin neredeyse tamamını devam ettiriyordu."

Zorunlu göç "Nekbe" (Büyük Felaket)

Onlarca yıldır sürgün hayatı yaşayan milyonlarca Filistinli için "Nekbe" (Büyük Felaket), tam 70 yıldır zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olmaya devam ediyor.

İsrail'in 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler tarafından "Büyük Felaket" anlamına gelen "Nekbe" olarak adlandırılıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık bir milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den bu yana, nüfus artışıyla birlikte Filistinli mültecilerin sayısı dünya genelinde 5,9 milyona ulaştı. Ülke içi ve dışında oluşturulan 61 mülteci kampında kalan yüz binlerce Filistinli, zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Muhabir: Muhammed Ali Akman