Macaristan'dan BM Genel Sekreterinin göç politikasına tepki

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "BM Genel Sekreteri, hükümetlerin göçü desteklemesini istiyor ama biz bunu reddediyoruz. Macar hükümeti, göçün kötü ve tehlikeli olduğunu düşünüyor." dedi.

BUDAPEŞTE

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "göçe destek veren açıklamalarına" tepki gösterdi.

Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Guterres'in, göçün gerçek bir fırsat olduğunu, ekonomik gelişmeyi güçlendirdiğini, eşitsizlikleri azalttığını ve farklı toplumları birbirine bağladığını savunan açıklamalarının "hayret verici" ve "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Macar hükümetinin, BM Genel Sekreterinin açıklamalarını reddettiğini kaydeden Szijjarto, göçün desteklenmemesi, bilakis durdurulması gerektiğini savundu.

Guterres'in göç hakkında açık bir şekilde olumlu görüş bildirmesinin hayret verici olduğunu savunan Szijjarto, ''BM Genel Sekreteri, hükümetlerin göçü desteklemesini istiyor ama biz bunu reddediyoruz. Macar hükümeti, göçün kötü ve tehlikeli olduğunu düşünüyor.'' diye konuştu.

Macar hükümetinin göçü durdurmak için gerekli olan tüm adımları atacağını da belirten Szijjarto, "karışık toplumda" yaşamak istemediklerini söyledi.

Muhabir: Mehmet Yılmaz