Makedonya'da Vevçani Karnavalı

Makedonya'nın en eski karnavalı olarak kabul edilen Vevçani Karnavalı başladı.

Fotoğraf:AA/Besar Ademi

VEVÇANİ

Makedonya'nın en eski karnavalı olarak kabul edilen Vevçani Karnavalı başladı.

Bin 400 yıllık geçmişi olduğuna inanılan karnaval, ilginç maske ve kostümlerle renkli görüntülere sahne olurken, Vevçani köyünün yukarı ve aşağı mahallelerinde yaşayan halkın maskeli yürüyüşü ilgi gördü.

Karnavalın açılışını yapan Makedonya Kültür Bakanı Robert Alagyozovski, burada yaptığı konuşmada, karnavaldaki maskelerin hükümetin yeni politikalarına da değindiğini ifade ederek, "Karnaval, bizim de ilke olarak temsil ettiğimiz kültürün toplumun demokratikleşmesi ve eleştirel kültürün yeni ufuklarının oluşturulması konusunu yaymaktadır." diye konuştu.

Maske ve kostümlerinde, ABD Başkanı Donald Trump ve Arap şeyhlerine yer verilirken, Makedonya ve bölgedeki olaylara da dikkat çekildi.

Katılımcılar, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununa ve Makedonya Meclisinde onaylanan "Dillerin Kullanımı Yasası" gibi birçok konuya maskeler aracılığıyla değindi.

Karnavalın ana maskeleri "damat" ve "gelin", 13-14 Ocak'ta köydeki yaklaşık 700 evi ziyaret ederek bağış topluyor.

Katılımcılar, maske ve kostümlerle yıl boyunca ülke içinde ve yurt dışında yaşanan önemli olaylara ilişkin mesajlar veriyor.

İki gün sürecek karnaval, yarın maskelerin yakılmasıyla sona erecek.

Muhabir: Besar Ademi,Dzihat Aliju