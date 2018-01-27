Mısır'da cumhurbaşkanı adayı saldırıya uğradı

Mısır'da cumhurbaşkanı adayı olan eski Sayıştay Başkanı Cinina, müvekkilinin Sisi tarafından görevinden alınmasıyla ilgili davaya katılmak üzere evinden çıktığı esnada saldırıya uğradı.

KAHİRE

Mısır'da mart ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan eski Sayıştay Başkanı Hişam Cinina'nın evinin yakınında saldırıya uğradığı belirtildi.

Cinina'nın avukatı Ala Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın yerine cumhurbaşkanı adayı olan Hişam Cinina'nın, başkent Kahire'deki evinin yakınında üç kişinin saldırısına uğradığını söyledi.

Müvekkilinin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından Sayıştay Başkanlığı görevinden alınmasıyla ilgili davanın duruşmasına katılmak üzere evinden çıktığı sırada saldırının gerçekleştiğini anlatan Taha, "Cinina'nın ayağı kırıldı, kesici aletle yüzünden yaralandı." dedi.

Taha ayrıca, saldırıyla ilgili işlem başlatılması için karakola giden müvekkilinin oradan hastaneye nakledileceğini aktardı.

Öte yandan bazı yerel medya organlarında yer alan haberlerde, olayın Cinina'nın aracının trafikte başka bir araçla çarpışması sonucu yaşanan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesinden kaynaklandığı iddiaları yer aldı.

Mısır'da bağımsız yargının sembol isimlerinden biri olan Cinina, 2012'de Sayıştay Başkanı olarak atanmıştı. Ancak Cinina, "yolsuzluk" iddiaları nedeniyle Mart 2016'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından görevinden azledilmişti.

Eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın kurduğu Mısır Demokratik Arap Partisi, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada "Anan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını" duyurmuştu.

Mısır ordusu, 23 Ocak'ta Anan hakkında soruşturma başlatacağını duyurmuş, askeri soruşturma makamları da Anan konusunda yayın yasağı getirmişti. Anan'ın Mısır dışındaki seçim kampanyası müdürü ise eski Genelkurmay Başkanı'nın gözaltına alındığını belirtmişti. Aynı gün Mısır'daki Ulusal Seçim Komisyonu da Anan'ın ismini seçmen listesinden çıkarmıştı.

Anan daha sonra kendi yerine Cinina'nın aday olacağını duyurmuştu.



Muhabir: Hussein Mahmoud Ragab Elkabany, Zeynep Hilal Karyağdı