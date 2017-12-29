Mısır'da kiliseye saldırı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Hilvan'da bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

KAHİRE

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Hilvan'da bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kahire'nin güneyindeki Hilvan kentinde bir kiliseye kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Ahbar el-Yevm gazetesinde yer alan haberde, elinde bomba bulunan bir saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.



Muhabir: Hussein Mahmoud Ragab Elkabany, Safiye Karabacak