Myanmar'da sivilleri öldüren askerlere hapis

BANGKOK

Kaçin eyaleti polis yetkilileri, askeri mahkemenin 6 askerin eylül ayında ülkenin kuzeyindeki eyalette gözaltına aldıkları sivilleri öldürdüğüne hükmettiğini bildirdi.

Yetkililer, mahkeme heyetinin, 3 Kaçinli sivili öldüren 6 askeri, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdığını açıkladı.

Myanmar'daki etnik silahlı gruplar, ülkenin 1948'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana orduyla çatışıyor. Çatışmalar daha çok kuzeydeki Kaçin, kuzeydoğudaki Şan ve batıdaki Arakan eyaletlerini etkiliyor.

Etnik gruplar, özerkliğin referanduma götürülebileceği bir federal anayasa istiyor. Myanmar'ın 1947'deki Panglong Barış Konferansı'ndan sonra oluşturulan federal anayasası, 1962'deki askeri darbeyle yürürlükten kaldırılmıştı.

Muhabir: Ayşe Doğru