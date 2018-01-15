Myanmarlı ve Bangladeşli yetkililer, Arakan eyaletinden kaçan Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) ülkelerine geri dönme planını ele almak üzere bir araya geldi.

BANGKOK

Myanmar Sosyal Refah, Yardım ve İskan Bakanı Win Myat Aye, Myanmarlı ve Bangladeşli yetkililerin başkent Nepido'da Rohingyaların Myanmar'a geri dönüşlerine ilişkin lojistik konuları ele almak üzere toplandığını açıkladı.

Win Myat Aye, Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanların Myanmar'a geri dönüş sürecinin gelecek hafta başlatılmasının planlandığını dile getirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre Bangladeşli yetkililer, 100 bin civarında mültecinin Arakan'a dönmesini ümit ediyor.

Bu arada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) bölge iletişim yöneticisi Vivian Tan, Arakanlı Müslümanların ülkeye geri dönüş sürecinde "yapıcı bir rol" üstlenmek istediklerini söyledi.

Tan, bunun mültecilerin kayıt süreci ve gönüllü dönüp dönmediklerinin tespiti açısından önem taşıdığına işaret ederek, "Sürece dahil olmamız ve Myanmar'da geri dönüş bölgelerine tam erişimimiz, mülteciler dahil ilgili tüm taraflarda güven tesis edilmesine yardım edebilir." ifadesini kullandı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'nin açıkladığı en son rakamlara göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e geçti. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan uluslararası insan hakları kuruluşlarının uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy kundaklandı.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz