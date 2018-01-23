Nijeryalı öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı için dua

ABUJA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na Nijeryalı öğrenciler dualarıyla destek verdi.

Nijerya'nın Nur'ul Anwar Turkish Islamiyya Okulu ve Semerkand Vakfı'nda bir araya gelen öğrenciler Türkiye için dua ederek Fetih Suresi'ni okudu.

"Allah'ım Erdoğan'a ve Türk askerlerine yardım et"

Okulun görevlilerinden Yusuf İbrahim Abdallah, "Allah'ım Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk askerlerine yardım et." şeklinde dua etti.

Samerkand gönüllülerden Abdulaziz Umar ise "Allah Türk halkının yanında olsun. Allah Müslümanların yardımcısı olsun. Nijeryalı Müslüman öğrenciler olarak Türkiye'nin yanındayız. Dualarımız Türkiye ve Türk halkı ile" dedi.

Türk bayrağı tutan öğrenciler, kağıda "Zeytin Dalı" yazarak Türk ordusunun yanında yer aldıklarına dikkati çekti.

Muhabir: Adam Abu Bashal-Gökhan Kavak