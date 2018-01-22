ÖSO'nun Kürt savaşçılarından Afrin'e mesaj

AZEZ/ANKARA - MUHAMMED MİSTO/ADHAM KAKO

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren Suriye Özgür Ordusu'nun (ÖSO) Kürt mensupları, terör örgütü PYD/PKK'nın Kürtleri temsil etmediğini, Afrin'i örgütün işgalinden kurtaracaklarını belirtti.

Sahadaki AA muhabirleri, ÖSO kontrolündeki Azez'in Afrin ile sınır hattında elleri tetikte bekleyen ÖSO'ya bağlı Kürt savaşçılarla konuştu.

Şam Cephesine bağlı Sallahuldin Tugayı Komutanı Ebu Haydar, askeri muhaliflerin saflarında çok sayıda Kürt savaşçının Beşşar Esed rejimine ve terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'ya karşı saf tuttuğunu söyledi.

Ebu Haydar, "Kürtler olarak PKK'nın ne olduğunu iyi biliyoruz. Kimin kurduğunu ve neden kurulduğunu, neye hizmet ettiğini de iyi biliyoruz. PKK hiçbir zaman Kürt halkını düşünmedi. Dış güçlere bağlı bir örgüttür. Burada yabancı mihrakların işlerini görüyor. Gerekli zamanda onu kullanıyorlar." diye konuştu.

PKK ile DEAŞ'ın arasında fark olmadığını vurgulayan Ebu Haydar, "İnşallah Afrin'i özgürleştireceğiz. İnşallah herkes yeniden evine dönecek. Suriye halkı olarak, biz tek bir milletiz. Bir halkız. Dava ve acılar bizi bileştiriyor." ifadesini kullandı.

Ebu Haydar, PKK'nın Kürt halkını temsil etmediğini belirterek "Kürt halkı PKK'nın Kürtleri temsil etmesine karşıdır. PKK Kürt halkına musallat olan bir örgüttür. Lütfen Kürtlerle PKK’yı ayrı tutun. PKK’yı Kürt adıyla tanımasınlar." dedi.

"Biz Kürt'üz, PKK'lı değiliz"

ÖSO'nun bir diğer savaşçısı Ebu Feyad da 2011'den bu yana muhaliflerin saflarında yer aldığına işaret ederek "Biz Kürt'üz, PKK'lı değiliz. Kürtçe konuşuyoruz. Bizler eskiden beri köyümüzü, toprağımızı savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebu Feyad, "PKK'nın dini yoktur ve onlar uzak bir yerden geldiler. Ne için? Tabii ki toprağımızı çalmak için. Dolayısıyla onlarla ne gibi bir ilişkimiz olabilir ki? Bize yaklaşmalarına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Feyad, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer (Afrin'deki) insanlarımız, Türkiye'nin kendilerine bir kötülüğünün dokunacağını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Türkiye Müslüman bir ülkedir. Bize bir kötülüğü dokunmaz. Türkiye bizim iyiliğimizi istiyor ve bu coğrafyada Türkiye bizimle el eledir. Bizimle çalışıyor. Allah Türkiye halkından ve hükümetinden razı olsun."

"PKK, Suriye'yi bölmek istiyor ve biz buna karşıyız"

ÖSO'nun bir diğer Kürt savaşçısı Ebu Usame de terör örgütü PKK'ya karşı savaştıklarını belirterek "Onlar rejimle iş birliği içinde. Bizim savaşımız onlara karşıdır. PKK, Suriye'yi bölmek istiyor ve biz buna karşıyız." dedi.

Ebu Usame, "Afrin'deki Kürtlerle kardeşiz. Bizim savaşımız PKK'lılara karşıdır. PKK, Suriye Kürtlerinin yurtlarında barınmalarına hiçbir şekilde müsaade etmiyor." ifadesini kullandı.

Ebu Usame şöyle devam etti:

"Afrin'deki kardeşlerim, kurtuluşunuz yakındır, sizi oradaki terör unsurlarından kurtaracağız. Türkler bizimle kardeştir. Türkiye ile herhangi bir ihtilafımız yok. Aksine Afrin'deki terör unsurlarına karşı savaşımızda Türkiye bize yardım ediyor. Yarın bu savaş bittiğinde de kendi topraklarına dönecekler. Biz kendi topraklarımızda özgürce yaşayacağız."

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı

TSK önceki gün Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarının dörtte biri, Suriye-Türkiye sınır hattının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.