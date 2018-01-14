ANKARA

Peru'da şiddetli deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü Acari'nin 42 kilometre güneybatısı olan depremin büyüklüğünü 7,3 olarak açıkladı.

Depremin, 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Tsunami uyarısı

Peru'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremden sonra Peru ve Şili sahilleri için tsunami alarmı verildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, şiddetli depremin ardından Peru ve Şili'de "bazı sahiller için tehlikeli tsunami dalgalarının öngörüldüğünü" duyurdu.

Merkezin açıklamasında, Peru'da tsunami dalgalarının boyunun bir metreyi bulabileceği belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü Acari'nin 42 kilometre güneybatısı olan depremin büyüklüğünü 7,3 olarak açıklamıştı. Depremin, 12 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedilmişti.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz









