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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin Suriye'de sınır güvenliği gücü oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD, Suriye'de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor." dedi.

Lavrov, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Lavrov, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde "sınır güvenliği gücü" oluşturulmasına ilişkin yaptığı farklı açıklamalarla ilgili bir soruyu "ABD'nin Suriye'de sınır güvenliği gücü oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD, Suriye'de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor ve bu da Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda daha önce verdiği sözlerle çelişiyor." şeklinde cevaplandırdı.

Lavrov, Rus askerlerinin Afrin'den çekilmeye başlamasına ilişkin soruya "Daha önce yalanlandı." diye cevap verdi.

Öte yandan Lavrov, "Daha önce yalanlandı " ifadesini kullanmasına karşın diğer Rus yetkililer bu konuda bir açıklama yapmamıştı.

"İran nükleer anlaşması henüz ölü değil"

İran nükleer anlaşması ile ilgili soruları yanıtlayan Lavrov, ABD'nin bu konudaki tutumunu eleştirdi.

Lavrov, "İran nükleer anlaşması henüz ölü değil ama anlaşmanın taraflarından biri tek taraflı çekilirse uygulanamaz hale gelir ve ortada anlaşma kalmaz." dedi.

ABD'nin Avrupa Birliği'nden ülkeleri anlaşmanın tekrar görüşülmeye açılması konusunda ikna etmeye çalışacağına inandığını ancak anlaşmanın şartlarının tekrar görüşülemeyeceğini ve bunun İran için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Lavrov, "İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerinde Rusya, ABD'nin yerini doldurabilir?" sorusuna ise Moskova'nın taraflara bu teklifi götürdüğünü ve tekliflerinin hala geçerli olduğu yanıtını verdi.

ABD'nin BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna yaptığı yardımları kesmesine ilişkin ise bu kararın bölgedeki Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması çabalarını olumsuz etkileyeceğini ifade eden Lavrov bu konuda neler yapılacağına ilişkin tüm taraflarla görüşeceklerini sözlerine ekledi.

"Afganistan'ın kuzeyi uluslararası terör sahnesine dönüşüyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'den kaçan DEAŞ mensupları da dahil binlerce militanın Orta Asya ve Afganistan'a girdiğini ve ülkenin kuzeyinin uluslararası terör sahnesine dönüştüğünü söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki Afganistan oturumunda konuşan Lavrov, Afganistan'daki terörün ve uyuşturucu üretiminin bölgeyi istikrarsızlaştırdığına dikkati çekti.

Afganistan'da terör ve uyuşturucuyla mücadelenin bölgesel ve uluslararası iş birliği gerektirdiğini söyleyen Lavrov, "Suriye'den kaçan DEAŞ militanları da dahil binlerce savaşçı Orta Asya ve Afganistan'a gidiyor ve ülkenin kuzeyi uluslararası terör sahnesine dönüşüyor." dedi.

Lavrov, Afgan hükümeti ve Taliban'a ülkede devam eden savaşa son vermek için hızlı bir şekilde doğrudan görüşmelere başlaması çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ise zaferin savaş alanında kazanılamayacağını ve soruna siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek, uzlaşının barışa giden tek yol olduğunu ve Taliban'ın müzakere masasına oturması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Afganistan'ın terör ve organize suçlarla mücadelesinin hem bölgesel hem küresel sonuçlarının olduğunu dile getirerek, bu tehditlerle mücadelenin sadece Afganistan'ın sorumluluğu olmadığını ve terörle mücadelenin etkili bir şekilde yapılabilmesi için bölgesel ve çok yönlü işbirliğinin gerektiğini kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi ocak ayı dönem başkanı Kazakistan'ın Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov ise Afganistan'da istikrarın bölgenin huzura kavuşmasına katkısı olacağını söyledi.

Muhabir: Betül Yürük