Şehit Büyükelçi Carım Roma'da anıldı

ROMA
Ermeni terör örgütü ASALA tarafından 1977'de şehit edilen Türkiye'nin eski Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, hayatını kaybettiği yerde düzenlenen törenle anıldı.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen anma törenine, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, NATO Savunma Koleji nezdinde Türkiye'nin Kıdemli Milli Temsilcisi Elçi Müsteşar Türker Arı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Roma Temsilcisi Çimen Keskin ve Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş'ın yanı sıra Vatikan ve Roma Büyükelçiliği nezdinde görevli diplomatlar katıldı.
Törende, Büyükelçi Carım'ın şehit edildiği yere çelenk bırakıldı. Carım'ın anısına ise bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Dönemin Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, 9 Haziran 1977'de Roma'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıyı Ermeni terör örgütü ASALA üstlenmişti.
Örgüt, 1973-1993 arasında yaptığı terör eylemlerinde, çoğunlukla yurt dışında görevi başındaki Türk diplomatları hedef alıyordu.
Muhabir: Ecenur Çolak