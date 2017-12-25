Sudan'da 'Türkiye Mezunları Derneği' açıldı​

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Sudanlı mevkidaşı İdris ile Sudan'da "Türkiye Mezunları Derneği"nin açılışını yaptı.

HARTUM

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sudanlı mevkidaşı Asya Muhammed İdris ile başkent Hartum'da "Türkiye Mezunları Derneği"nin açılışını yaptı.

Hartum'daki açılış törenine Yılmaz ve İdris'in yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Mehmet Köse, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sudan Başkanı Ammar Haron, bürokratlar, iş adamları ve Türkiye'den mezun öğrenciler katıldı.

"Türkiye Bursları" artırıldı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası eğitim çalışmalarına her geçen yıl daha fazla önem verdiğini belirterek, YTB aracılığıyla yürütülen "Türkiye Bursları" kapsamında Sudan'a ayrılan kontenjanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla artırıldığının müjdesini verdi.

Bakan Yılmaz, Sudan'ın Afrika ülkeleri arasında örnek çalışmaların yürütüldüğü ve öne çıkarılması gereken ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Türkiye mezunu 350 Sudanlı öğrenci var

Türkiye'de eğitimini tamamladıktan sonra ülkelerine dönen Sudanlı öğrenciler tarafından kurulan derneğin bunun bir nişanesi olduğunu ifade eden Yılmaz, bu vesileyle bu çalışmaların çok daha etkili ve verimli olarak sürdürüleceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki üniversitelerde okuyarak mezun olan 350 Sudanlı öğrenci bulunuyor.

Muhabir: Ramazan Turgut