Sydney'de son 79 yılın en sıcak günü yaşandı

Avustralya'nın Sydney kentinde 1939 yılından bu yana ölçülen en sıcak günün yaşandığı bildirildi.

anasayfa > dünya 07.01.2018

Sydney'de son 79 yılın en sıcak günü yaşandı

SYDNEY

Yetkililer, Avustralya'nın Sydney kentinde bugün hava sıcaklığının 47,3 dereceye yükseldiğini açıkladı.

New South Wales emniyetinden Catherine Burn, eyalette aşırı sıcakla mücadele planının hayata geçirildiğini belirtti.

Elektrik kesintileri meydana geldi

Aşırı sıcak nedeniyle binlerce mülkü etkileyen elektrik kesintisi meydana gelirken, eyalette yangın ihtimaline karşı ateş yakmak yasaklandı.

Sydney'de 1939 yılında 47,8 derece ile hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşmıştı.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

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